Consob, Enrico Ajello è il nuovo direttore generale

Poste Italiane

(Teleborsa) -è il. L'incarico conferito dalla Commissione ha la, si legge in una nota. Laureato in Economia e Commercio, Ajello ha maturato diverse esperienze professionali, tra l'altro, presso la stessa Consob e presso altri soggetti operanti nel settore finanziario.In particolare, dal 2019 a settembre 2022, ha svoltonell'ambito dei provvedimenti assunti nella gestione e risoluzione delle crisi delle Banche e degli altri Intermediari Finanziari, incarichi come componente di organi sociali di società di capitali, incarichi di consulenza.Dal 2000 al 2018, ha ricoperto diversi ruoli e posizioni manageriali nel settore finanziario e assicurativo del gruppo. Tra questi, in particolare, è stato, società di gestione del risparmio.In precedenza ha lavorato pere in