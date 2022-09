Iveco presenta GATE: realtà dedicata al noleggio di veicoli pesanti elettrici

Iveco Group

(Teleborsa) -ha annunciato oggi la creazione di una nuova entità denominata, un modello diall-inclusive dipesanti e leggeri. La data di lancio è prevista per laGATE avrà una, con personale dedicato a soddisfare le esigenze dei clienti dei veicoli commerciali elettrici, inizialmente a supporto deiLa nuova realtà offrirà un, basato su una formulache consentirà ai clienti di accedere alle propulsioni del futuro. Un ecosistema integrale incentrato su, da quelli per le consegne dell’ultimo miglio a quelli per le missioni a lungo raggio.Grazie alleal centro di questo ecosistema, GATE fornirà soluzioni sostenibili ai clienti, che potranno definire il livello di supporto e flessibilità di cui hanno bisogno per gestire la propria attività sfruttare al meglio tutti i servizi messi a disposizione, inclusi manutenzione e riparazione, connettività e telematica, finanziamenti, assicurazioni, ricarica e servizi aggiuntivi.