Italia, DBRS: conti pubblici a rischio tra elezioni e crisi energetica

(Teleborsa) - Il nuovo governo italiano potrebbe trovarsi. In un contesto di peggioramento delle prospettive macroeconomiche, misure mirate e temporanee saranno importanti per preservare la fiducia del mercato. Inoltre, c'è ilalla luce della crisi energetica e delle politiche propugnate dai principali partiti. Lo afferma DBRS Morningstar in nuovo report sul paese, nel quale vengono anche prese in considerazione le proposte dei partiti di centrodestra, destinati a vincere le elezioni del 25 settembre."Il prossimo governo potrebbe trovarsi in difficoltà per mantenere le promesse elettorali espansive nel 2023, potrebbero esserci altre priorità - ha affermato, Senior Vice President Sovereign Ratings - Loda una crescita economica inferiore, rendimenti in aumento e probabilmente un ulteriore sostegno legato all'energia, a meno che il deflatore non sia significativamente più alto del previsto".Mentre la crescita per il 2022 dovrebbe essere in linea con le ultime proiezioni del governo, i rischi di recessione si stanno intensificando e potrebbero trasferirsi in una, secondo il report. La solida crescita registrata dall'Italia nei primi due trimestri del 2022 contribuirà probabilmente a un'espansione complessiva del PIL reale vicino alle attuali aspettative. Tuttavia, l'Italia inizierà il 2023 con una certa debolezza debole, quindi una"I principali partiti, nell'agenda delle prossime elezioni, propongono tagli alle tasse o spese aggiuntive, che se attuate potrebbero mettere ulteriormente sotto pressione il disavanzo - si legge nello studio - Questi includono ad esempio una costosa riforma del taglio delle imposte sul reddito, un'età pensionabile più bassa e pensioni più elevate nei rispettivi ordini del giorno dei partiti che formano la coalizione di destra e 10.000 euro di bonus per chi compie 18 anni e zero contributi sociali per assumere persone più giovani di 35 anni, proposto dal PD. DBRS Morningstar ritiene improbabile nel breve termine il rischio di una rapida e completa attuazione di queste misure. Tuttavia,".