Basket Bond Italia: al via il programma da 150 milioni di CDP, MCC e Banca Finint

(Teleborsa) - Sostenere i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia e all'estero. Questo il principale obiettivo del nuovodel valore dipresentato oggi a Palazzo Mezzanotte daedIn particolare, questariguarda nove imprese attive su tutto il territorio nazionale:leader nel settore delle macchine agricole;, azienda specializzata nella produzione e lavorazione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi;, system integrator per le reti di telecomunicazione;, società delattiva nel commercio di veicoli industriali e commerciali;azienda attiva nel settore dell'imballaggio alimentare;impresa specializzata in soluzioni energetiche integrate;system integrator nel settore dell'informatica;società specializzata nei servizi ingegneristico-informatici; e, azienda specializzata nella deformazione a freddo delle lamiere d'acciaio per l'automotive. Ognuna di queste aziende ha emesso minibond, tutti della durata di sei anni comprensivi di preammortamento, raccogliendo risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo in Italia e all'estero. La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da CDP e MCC, in quote paritetiche.Il nuovo programma, che si concluderà a fine 2022, beneficia della garanzia con risorse delgestito dalparte integrante del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.L'iniziativa è promossa da, nel ruolo di arranger in cooperazione con, ed. CDP e MCC investono in minibond emessi da imprese che intendono finanziare la propria crescita utilizzando un canale alternativo a quello creditizio tradizionale. Lo strumento è caratterizzato da una durata più lunga rispetto alle scadenze generalmente offerte dai canali tradizionali e da tassi di interessi ridotti grazie anche al sostegno della garanzia FEG.