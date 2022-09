Cattolica presenta rapporto "Il Non Profit in evoluzione"

Cattolica Assicurazioni

Gruppo Generali

(Teleborsa) -, società del, ha presentato oggi l’indagine", elaborata in collaborazione con il- Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e senza fini di lucro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore edIl Rapporto, illustrato nel corso dell’evento "In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit", presso la Torre Generali CityLife di Milano, punta aattraverso la ricerca di un equilibrio tra appropriate scelte di governance, assetti organizzativi funzionali all’attrazione di nuove risorse e adeguate strategie di gestione dei rischi.Gli Enti Non Profit e del Terzo Settore stanno vivendo un momento di, per compiere il decisivo passaggio in termini diprofessionalità della gestione, capacità di fare rete e valutazione dei risultati. Idegli Enti e le imprese sociali devonoche caratterizza questo settore, in linea con tutti i segmenti del mercato assicurativo danni non auto in Italia. Dal rapport:o emerge l'esistenza di realtà di fortissimo valore sociale, ma ancora sotto-assicurate. Ipresenti in Italia rappresentano circaed impegnano, ma il 17,5% delle Organizzazioni non ha ancora sottoscritto le polizze obbligatorie per legge per la copertura del patrimonio e dei volontari che prestano il loro servizio., ha sottolineato, responsabile Business Development e Marketing di Cattolica, ricordando i numeri del settore: oltre 6 milioni di persone che operano come volontari o vi lavorano ed un peso sull'economia pari al 5% del PIL, paragonabile ad un settore importante come l'automotive. "- sottolinea il manager - legate a caratteristiche dimensionali e manageriali".Ricordando l'alto tasso di mortalità di questi Enti, Crippa sottolinea che "in modo da rafforzare la resilienza dell'Ente e far si che sopravviva nel lungo periodo.Si tratta di una, che sono chiamate a “proporzionare” le soluzioni alle peculiarità di questi Enti, evitando di riproporre modelli e approcci propri delle imprese for profit e presentandoDal canto loro, per gli Enti, cresce l’interesse a interloquire con gli assicuratori in grado di fare proposte adatte e ad oggi ancora poco diffuse.Con questo spirito Cattolica ha predisposto laper la protezione dei beni, del patrimonio e delle persone, con una combinazione tra le vari. Si tratta di una soluzione assicurativa specificamente studiata per il mondo Non Profit, capace diper tipologia, dimensione ed attività svolta. Le garanzie e i livelli di copertura sonoa seconda della specifica propensione alla gestione del rischio e alla propria capacità di spesa. Oltre alleper legge, sono state studiateper la tutela delle persone e dei beni che compongono il variegato mondo del settore di riferimento. La, le forme di protezione dedicate agli amministratori, lasono soltanto alcuni esempi delle sezioni inserite all’interno della polizza, con l’intento di offrire una tutela assicurativa di ampia portata, disegnata sulle peculiari esigenze del Non Profit.ed abbiamo unache si chiama Enti religiosi e Terzo settore", ha ricordato, Ad Cattolica Assicurazioni, aggiungendo "con questa iniziativa abbiamo ufficializzato un rapporto che esprime dei numeri davvero interessanti: 5,5 milioni di persone offrono il loro servizio gratuitamente, cioè 1 italiano su 10 è al servizio degli altri, quindi il nostro Bel Paese esprime una straordinaria forza"."Il settore esprime circaquindi anche dal punto di vista economico è una, ma questo beneficio non può essere raccolto se non da una impresa sostenibile come la nostra, che assieme al Gruppo Generali ha una value proposition che abbraccia tutte le caratteristiche esperienziali del Terzo settore".Con l’obiettivo di mettere in circolo il valore creato,hanno lanciato anche, riservata ai progetti che valorizzano l’unicità della persona come leva per il progresso della comunità. Con una donazione di 500mila euro si andranno a premiare i progetti ritenuti più innovativi nel rispondere ai bisogni collettivi emergenti e, allo stesso tempo, maggiormente capaci di autofinanziarsi e crescere nel tempo.Al via anche la, realizzata con il supporto di, Earth Day Italia, Cooperativa sociale Cercate, Banda musicale Rulli Frulli, che vede la nota band musicale come testimonial d'eccezione premiare le proposte più votate.