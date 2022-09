Ford, carenza componenti impatta prestazioni terzo trimestre

Ford

(Teleborsa) -ha confermato di aspettarsi utili rettificati per l'intero anno 2022 (prima di interessi e tasse) compresi tra 11,5 miliardi e 12,5 miliardi di dollari, nonostante ie i pagamenti più elevati effettuati ai fornitori per tenere conto degli effetti dell'inflazione.La carenza di forniture si tradurrà in unFord in attesa delle parti necessarie, alla fine del terzo trimestre, ha spiegato la casa automobilistica statunitense in una nota. L'azienda ritiene che quei veicoli, da 40.000 a 45.000 e in gran parte camion e SUV ad alto margine, saranno completati e venduti ai concessionari durante il quarto trimestre.Secondo la società, sulla base di recenti negoziati, idurante il terzo trimestre sarannorispetto a quanto inizialmente previsto. Ford ora prevede che l'EBIT rettificato per il terzo trimestre sarà compreso tra 1,4 miliardi e 1,7 miliardi di dollari.