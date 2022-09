A Innotrans di Berlino RFI e ÖBB presentano Translate4Rail

(Teleborsa) - Superare le barriere linguistiche, facilitare le comunicazioni fra macchinisti e gestori dell'infrastruttura ferroviaria. A, innovativo applicativo di traduzione automatica cheche attraverso un comune dispositivo, un tablet,, consentendo loro di comprendersi a vicenda pur parlando ciascuno nella propria lingua madre. Alla presenza del Commissario europeo ai Trasportie dell'Amministratrice Delegata, la Fiera di Berlino si è collegata allaper simulare l'utilizzo della nuova tecnologia.Il progetto Translate4Rail - lanciato nel dicembre 2020 e finanziato da, predecessore di Europe's Rail - è stato realizzato con l'obiettivo di promuovere una maggioree sviluppare in ambito ferroviario soluzioni condivise e innovative. Sotto il coordinamento dell'e di, il progetto si è recentemente concluso con una prova sul campo al confine tra Italia e Austria, sulla linea ferroviaria, che ha coinvoltoe gliTranslate4Rail rappresenta un ulteriorecon una maggiore flessibilità in termini di linguaggio, senza compromettere la sicurezza della circolazione. Tra gli obiettivi dell'intero Gruppo FS vi è infatti mettere in atto tutte le, incluse le iniziative come questa tese a favorire il rispetto dei requisiti linguistici previsti dalla normativa europea, oltre che contribuire a promuovere la partecipazione degli operatori e dei gestori ferroviari al raggiungimento degli obiettivi richiesti dalle politiche europee., in qualità di gestori dell'infrastruttura, hanno, il tool di traduzione automatica è stato concepito, sviluppato e implementato da un team di esperti internazionali che ha riunito l'eccellenza dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria e delle imprese ferroviarie che operano sull'asse di Tarvisio.