Sostenibilità, Giovannini: non è la priorità di tutti i partiti

(Teleborsa) - "Non tutti i partiti pensano che il tema dellasia centrale. Ad esempio suiun esponente importante di un partito che fa parte della probabile futura maggioranza ha detto che ci sono altre priorità. Ma gli altri paesi europei e gli stessi armatori stanno andando in quella direzione". A dichiararlo è stato, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili all', osservatorio promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con Politecnico di Milano."Vediamo – ha aggiunto – se il prossimo governo andrà nella direzione tracciata negli ultimi 18 mesi con il, oppure se verrà messa da parte per concentrarsi su altre. Ma questa sarebbe una scelta grave perché o investiamo anno dopo anno, come prevede il PNRR, oppure dovremo inseguire gli altri paesi Ue e questo vorrebbe dire perdere competitività. Ci deve essere un'attenzione elevata di tutta la politica", ha aggiunto.