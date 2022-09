Credit Suisse, FT: "Allo studio tagli occupazionali e dismissione di alcune attività"

(Teleborsa) -studia la divisione in tre del ramo investment bank, tagli occupazionali e potrebbe riattivare una bad bank per gli asset maggiormente a rischio. È quanto riporta il Financial Times.Nell'edizione online il quotidiano cita fonti anonime vicine ai piani, secondo cuiLa banca si trova a gestire una fase complicata da una serie di scandali, cause e perdite che si sono trascinate nel corso dell'estate, falcidiando anche i vertici.Secondo il quotidiano presenterà la sua strategia in occasione dei risultati del terzo trimestre il 27 ottobre.