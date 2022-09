Elezioni Italia, Ue precisa su parole von der Leyen: "Non è intervenuta sul voto"

(Teleborsa) - "che lanon è intervenuta nelle elezioni italiane quando ha parlato di strumenti e. Lo hachiarito il portavoce della Commissione Ue,specificando che nella sua risposta la presidente Ursulaha esplicitamente detto che lacon tutti i governi che usciranno dalle elezioni e cheLa precisazione è arrivata dopo che in Italia sta montando la polemica per le dichiarazioni di ieri della Presidente della Commissione Ue, von der Leyen. ci sono state anche le elezioni in Svezia.aveva detto rispondendo a una domanda a Princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia, dato che, è stato fatto notare, tra i candidati vi sono figure vicine a Putin.Parole che secondo molti interpretano ilcon cui a Palazzo Berlaymont si guarda a un possibile governo guidato da Giorgia Meloni. Ma, visto che ciò che conta è l'atteggiamento collaborativo con cui i leader si siedono al Consiglio europeo.Frasi che però non sono affatto piaciute al leader della Lega. "Quelle disono di una, comporterebbero dimissioni o scuse immediate", ha commentato. "Cosa vuol dire 'se le cose vanno in una direzione difficile?' Se non vince la sinistra?"Penso che" la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyenperché la sua frase si presta ad ambiguità. Von der Leyen viene dallo stesso partito del quale fanno parte Berlusconi e Tajani, non è che stiamo parlando di una pericolosa comunista. Stiamo parlando di una persona assolutamente equilibrata e che non ha nulla di pregiudiziale verso quell'area culturale", ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.