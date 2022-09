USA, indici PMI sopra le attese a settembre con aumento ordini

(Teleborsa) - Lehanno registrato un calo più contenuto della produzione nel mese di, con le contrazioni dell'attività nei settori manifatturiero e dei servizi si sono attenuate, secondo la stima flash sull'indice PMI elaborato da S&P Global. L'indicatore delsi attesta a un livello di, in aumento dai 51,5 punti di agosto e superiore alle attese degli analisti (51,1 punti). L'indicatore si conferma al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione, ma è sceso al livello più basso in poco più di due anni, tra condizioni di domanda deboli e tagli alla produzione.In miglioramento anche l'indice del. La stima flash per settembre indica un valore di, rispetto ai 43,7 di agosto e contro i 45 del consensus. Il calo dell'attività commerciale è stato il più debole degli ultimi tre mesi, poiché le aziende hanno affermato che un aumento dei nuovi ordini e della domanda dei clienti ha smorzato la contrazione. Il PMIsi attesta così a 49,3 punti dai 44,6 precedenti."Le imprese statunitensi stanno registrando unnel mese di settembre, arrotondando il trimestre più debole per l'economia dalla crisi finanziaria globale, se si escludono i lockdown pandemici di inizio 2020", ha commentato, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence."Tuttavia, mentre la produzione è diminuita sia nel settore manifatturiero che nei servizi a settembre, in entrambi i casi il tasso di contrazione è rallentato rispetto ad agosto, in particolare nei servizi, con il portafoglio ordini che è tornato a una crescita modesta,", ha aggiunto.