Milano 17:10
42.609 -0,72%
Nasdaq 17:10
23.979 -0,31%
Dow Jones 17:10
45.934 +0,40%
Londra 17:10
9.522 -0,06%
Francoforte 17:10
23.084 -0,84%

USA, PMI composito in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PMI composito in novembre
USA, PMI composito in novembre pari a 54,8 punti, in aumento rispetto al precedente 54,6 punti (la previsione era 54,5 punti).
Condividi
```