Engineering perfeziona acquisizione Be, pronta a OPA e delisting

Be Shaping the Future

(Teleborsa) -, a seguito dell'avveramento di tutte le rimanenti condizioni sospensive, hadi tutte le azionidei venditori nonché le ulteriori azioni, acquisendo una. L'acquirente lancerà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulle residue azioni ordinare di Be finalizzata al delisting da Euronext STAR Milan.Contestualmente al perfezionamento, è statodel gruppo Be, in conformità ai termini e alle condizioni del patto parasociale stipulato in data 19 giugno 2022.In particolare, i venditori e i key manager hanno investito, attraverso il Veicolo dei Venditori, un(di cui 26.900.000 euro reinvestiti da TIP, 24.909.400 euro reinvestiti da Innishboffin S.r.l., 1.990.600 euro reinvestiti da Carma Consulting S.r.l. e un importo complessivo di 1.400.000,00 euro investito dai key manager).