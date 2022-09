L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,24%), andamento rialzista per Reply

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Seco

Sesa

Esprinet

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 126.664,8, con un incremento di 1.571,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 643, dopo aver avviato la seduta a 635.Nel, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,02%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,46%.Risultato positivo per, che lievita del 2,47%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,15% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,75% sui valori precedenti.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,77%.