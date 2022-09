Elezioni, la distribuzione dei seggi in Parlamento: al centrodestra 235 alla Camera e 111 al Senato

(Teleborsa) - L'Italia sta per avere un nuovo. In base alle proiezioni finali elaborate da Quorum/YouTrend per Sky TG24 sui 400 seggi disponibili allail centrodestra ne otterrebbe 235: nello specifico, 118 seggi per, 65 per laa 45. Per quel che riguarda le altre forze politiche ilpuò contare su 65 seggi, ilsu 51,su 21 e alleanzasu 12. Alla maggioranza di centrodestra potrà contare invece su 111 seggi: 66 spetterebbero a Fdi, la Lega ne avrebbe 26 e Forza Italia 19. Quelli ottenuti al Pd arriverebbero a quota 39, quelli ai Cinque Stelle a quota 28 e il Terzo Polo 10.Le elezioni hanno premiato quindi la, conprimo partito. Guardando alla Camera, Fratelli d'Italia è in testa con il 25,99% dei voti, seguito da Pd (19,07%) e M5S (15,43%). Dietro ci sono gli alleati di Fdi, Lega e Forza Italia, rispettivamente all'8,77% e all'8,11%. Azione/Italia Viva conquistano il 7,79% dei voti. L'alleanza tra i Verdi e Sinistra Italiana ha ottenuto il 3,63% dei voti. Tutti gli altri partiti sono sotto il 3%: +Europa è al 2,83%, Italexit all'1,9%, Unione Popolare all'1,43%, Italia sovrana e popolare all'1,24% e Noi Moderati allo 0,91%.Leottenute dai partiti alla Camera sono più o meno le stesse anche al, dove Fratelli d'Italia ottiene il 26,01%, il Pd il 18,96%, il MoVimento Cinque Stelle il 15,55%, la Lega l'8,85%, Forza Italia l'8,27% e il Terzo Polo il 7,73%. Verdi-Si ha ottenuto il 3,53% dei voti, +Europa il 2,94%, Italexit l'1,87%, Unione Popolare l'1,36%, Italia sovrana e popolare l'1,12% e Sud chiama Nord lo 0,99%. Fra le forze politiche che al Senato non hanno raggiunto l'1% ci sono Noi moderati, Vita e Impegno civico.