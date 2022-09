Spazio, Thales Alenia Space sigla contratto con ArianeGroup

(Teleborsa) -, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto conper la produzione del sistema di controllo di sicurezza per il nuovo lanciatore Ariane 6.Ilcoprirà inizialmente i primi 15 lanci di un programma che dovrebbe estendersi per 30 anni. Thales Alenia Space consegnerà 112 componenti e sottoinsiemi da qui all'estate del 2024, consentendo ad ArianeGroup di prepararsi al ramp-up operativo. "Il nuovo lanciatore europeo – spiega una nota – unirà soluzioni collaudate e innovative per soddisfare le esigenze del mercato, mantenendo al contempo la comprovata esperienza della famiglia Ariane, alla quale Thales Alenia Space in Belgio ha contribuito fin dal principio".è un programma dell', progettato per permettere all'Europa di mantenere un ruolo in primo piano in un mercato commerciale in rapida evoluzione, ma anche per soddisfare le esigenze delle missioni governative europee. IlLo scopo del sistema di sicurezza è neutralizzare il lanciatore qualora una traiettoria errata mettesse in pericolo persone e cose. L'elettronica centrale, cuore del sistema, è interamente progettata e realizzata da Thales Alenia Space in Belgio. Questo contratto segue i precedenti contratti di sviluppo per Ariane 6. Si tratta di un contratto di transizione che prevede il proseguimento della collaborazione tra Thales Alenia Space in Belgio e ArianeGroup migliorando la competitività, aumentando al contempo il carico di lavoro congiunto nel mercato dei lanciatori, un prerequisito essenziale per rafforzare sia la collaborazione che l'industria belga.