Azionario europeo poco mosso in clima festivo, spunti sul settore Auto

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa
, con clima già natalizio e volumi scarsi, al termine di un anno molto positivo, con l'indice STOXX Europe 600 in aumento del 15% YTD, trainato dalla forza dei titoli bancari, della difesa e industriali.
Sul fronte macroeconomico, il focus degli investitori è sul recupero di una serie di dati statunitensi
che erano stati ritardati a causa dello shutdown record. Il dato chiave odierno riguarda i dati sulla crescita del terzo trimestre, attesa in aumento del 3,2% dopo il +3,8% precedente. A Piazza Affari occhi puntati
su Stellantis
, che a novembre ha registrato
una contrazione su anno delle immatricolazioni del 2,7% in Europa (area UE, Efta e Gran Bretagna), a fronte di una crescita del 2,4% del mercato; su Officina Stellare
, dopo un contratto
triennale per la fornitura di sistemi ottici per i telescopi a alta risoluzione con Leonardo
dal valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e un contratto
di quasi due anni con Thales Alenia Space per 5,3 milioni di euro; su doValue
, che ha lanciato
un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership con Gardant Investor Sgr, e tre banche italiane; su Cy4Gate
, che ha comunicato
un contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. L'Oro
continua gli scambi a 4.487,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,99%. Seduta sulla parità per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 57,97 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +72 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,12%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,04%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,05%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 44.672 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 47.372 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,04%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva per Stellantis
, che sale di un frazionale +1,12%. Seduta senza slancio per Leonardo
, che riflette un moderato aumento dell'1,03%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -1,09%. Piccola perdita per Campari
, che scambia con un -0,54%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, doValue
(+1,77%), Fincantieri
(+1,15%), Carel Industries
(+0,81%) e NewPrinces
(+0,60%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco di Desio e della Brianza
, che prosegue le contrattazioni a -1,39%. Tentenna Caltagirone SpA
, che cede l'1,32%. Sostanzialmente debole OVS
, che registra una flessione dell'1,24%. Si muove sotto la parità RCS
, evidenziando un decremento dello 0,86%.