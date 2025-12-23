Milano 10:03
44.580 -0,03%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 10:03
9.876 +0,10%
Francoforte 10:03
24.299 +0,06%

Azionario europeo poco mosso in clima festivo, spunti sul settore Auto

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa, con clima già natalizio e volumi scarsi, al termine di un anno molto positivo, con l'indice STOXX Europe 600 in aumento del 15% YTD, trainato dalla forza dei titoli bancari, della difesa e industriali.

Sul fronte macroeconomico, il focus degli investitori è sul recupero di una serie di dati statunitensi che erano stati ritardati a causa dello shutdown record. Il dato chiave odierno riguarda i dati sulla crescita del terzo trimestre, attesa in aumento del 3,2% dopo il +3,8% precedente.

A Piazza Affari occhi puntati su Stellantis, che a novembre ha registrato una contrazione su anno delle immatricolazioni del 2,7% in Europa (area UE, Efta e Gran Bretagna), a fronte di una crescita del 2,4% del mercato; su Officina Stellare, dopo un contratto triennale per la fornitura di sistemi ottici per i telescopi a alta risoluzione con Leonardo dal valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e un contratto di quasi due anni con Thales Alenia Space per 5,3 milioni di euro; su doValue, che ha lanciato un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership con Gardant Investor Sgr, e tre banche italiane; su Cy4Gate, che ha comunicato un contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. L'Oro continua gli scambi a 4.487,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,99%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 57,97 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +72 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.

Nello scenario borsistico europeo senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,12%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,04%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,05%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 44.672 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 47.372 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,04%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva per Stellantis, che sale di un frazionale +1,12%. Seduta senza slancio per Leonardo, che riflette un moderato aumento dell'1,03%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,09%. Piccola perdita per Campari, che scambia con un -0,54%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, doValue (+1,77%), Fincantieri (+1,15%), Carel Industries (+0,81%) e NewPrinces (+0,60%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco di Desio e della Brianza, che prosegue le contrattazioni a -1,39%. Tentenna Caltagirone SpA, che cede l'1,32%. Sostanzialmente debole OVS, che registra una flessione dell'1,24%. Si muove sotto la parità RCS, evidenziando un decremento dello 0,86%.
