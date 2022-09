CDP cede intera partecipazione in QUATTROR SGR

(Teleborsa) -(CDP), attraverso la controllata CDP Equity (CDPE), ha perfezionato la, valorizzando così l'intera partecipazione detenuta. A comprare è la stessa QUATTROR SGR. Si tratta di una società di gestione del risparmio che gestisce un fondo di oltre 700 milioni di euro, specializzato in investimenti per il rafforzamento di aziende italiane con importanti progetti di sviluppo.Per CDP l'operazione "è ine in particolare con ilal fine di razionalizzare il portafoglio partecipativo esistente una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento realizzato", sottolinea una nota. All'operazione è stata data esecuzione dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Banca d'Italia.