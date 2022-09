Renergetica, utile semestrale balza a 2,6 milioni di euro

Renergetica

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 6,4 milioni di euro (+21% sullo stesso periodo del 2021). L'aumento è prevalentemente dovuto all'avanzamento dei numerosi progetti in fase di sviluppo e alla generalizzata crescita dei prezzi unitari di vendita. L'è pari a 3,6 milioni di euro (+69%) e ila 2,58 milioni di euro (+130%)."I positivi risultati prodotti nel primo semestre 2022 si presentano in forte crescita rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, e assai prossimi ai valori realizzati nell'intero esercizio 2021, confermando la- ha commentato l'- Le assegnazioni di progetti in Italia a primari investitori proseguono regolarmente e ci consentono di guardare al futuro con rinnovato ottimismo".Laè pari a 5,12 milioni di euro (4,47 milioni al 31 dicembre 2021) con un leggero incremento rispetto alla fine dell'esercizio precedente da porre in relazione all'avanzamento dei progetti in fase di sviluppo, al netto degli incassi nel frattempo realizzati.