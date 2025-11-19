Jet2, nuovo buyback da 100 milioni di sterline dopo semestrale in crescita

Jet2

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo britannica, ha chiuso laal 30 settembre 2025 concresciuti del 5% a 5.342,2 milioni di sterline e undel 2% a 715,2 milioni di sterline. L'utile per azione () di base è aumentato dell'8% a 300,4 penny. L'utile per azione (EPS) è aumentato del 17% a 292,2 penny.totali in contanti e sul mercato monetario sono rimasti solidi a 3.354,4 milioni di sterline (2024: 3.596,4 milioni di sterline), con un calo dovuto in parte al programma di riacquisto di azioni proprie da 250 milioni di sterline lanciato nell'aprile 2025.Guardando all', la società afferma che la capacità di posti in vendita è attualmente superiore del 7,7% rispetto all'inverno 2024/25, attestandosi a 5,5 milioni di posti, con il profilo di prenotazioni tardive registrato durante l'estate 2025 che continua.Leper l'intero anno sono invariate: escludendo l'investimento iniziale per Londra Gatwick, Jet2 è attualmente sulla buona strada per raggiungere risultati in linea con le aspettative del mercato.Il dividendo intermedio è aumentato del 2,3% a 4,5 penny (2024: 4,4 penny). Inoltre, a dimostrazione della continua fiducia del board nelle prospettive dell'azienda, Jet2 ha annunciato un ulterioreproprie per 100 milioni di sterline."Siamo molto lieti di annunciareper il primo semestre dell'anno, a dimostrazione di come il nostro modello operativo flessibile possa adattarsi ai mutevoli comportamenti dei consumatori", ha commentato il"I clienti, ma è chiaro che desiderano comunque le loro meritate vacanze al sole con un marchio di cui possono fidarsi - ha aggiunto - La nostra offerta di prodotti end-to-end differenziata e orientata al servizio continua a distinguerci, offrendo esperienze fluide e di grande valore che garantiscono ai clienti di tornare più e più volte".