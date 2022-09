Eventi e scadenze del 29 settembre 2022

Abc Company

(Teleborsa) -Italian Energy Summit - Sfida dell’Italia per la diversificazione energetica - Al Summit, che si svolge presso la Borsa Italiana a Milano, interverranno i top player e i maggiori rappresentanti del comparto energetico, tra cui i CEO di ENEL, ENI, Snam, Prysmian, Italgas e A2A, gli Ad di Terna, ERG, Acea e Ansaldo Energia, il Presidente di Iren, l'Amministratore Unico del GSE e altre personalità di spiccoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio dell'UE - Consiglio Competitività - Mercato interno e industria - I ministri cominceranno i lavori con un dibattito orientativo sulla proposta relativa a uno strumento per le emergenze nel mercato unico, presentata dalla Commissione europea il 19 settembre 2022Banca d'Italia - Call for papers - La Banca d'Italia organizza una conferenza su "La politica monetaria in tempi eccezionali: l'esperienza pandemica e le sfide attuali". L'evento sarà ospitato presso la sede centrale di Roma- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Andamento dei ricavi consolidati al 31 agosto 2022- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale