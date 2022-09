Antitrust avvia istruttoria su questione prescrizione biennale bollette

(Teleborsa) - Lo ha avviato unnei confronti di, per contestare l’ingiustificato rigetto delle istanze d, presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas.Le Leggi di Bilancio 2018 e 2020 avevano introdotto la possibilità per gli utenti di eccepire la prescrizione biennale delle fatture tardive di luce e gas relative a consumi risalenti ad oltre due anni prima, in modo daNonostante nel gennaio 2021 l’Autorità abbia già accertato questa pratica e sanzionato Enel e SEN, molti consumatori hanno continuato a segnalare il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale, in seguito ad asseriti "ricalcoli", "revisioni" dei consumi ed alle ipotesi di "blocco di fatturazione".