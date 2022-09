Digitouch, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha chiuso ildel 2022 contotali consolidati pari a 19,3 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2021. La crescita dei ricavi è imputabile sia alla generale tenuta dei principali clienti sia a nuove acquisizioni in tutte e tre le business unit. L'è stato pari a 3,2 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al primo semestre del 2021. L'si attesta a 1,2 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto a un anno fa."In un contesto economico ancora influenzato dall'emergenza Covid e dal fronte di guerra in Ucraina, nel Gruppo Digitouch, grazie alla ripresa del business in termini di nuovi clienti acquisiti e dell'incremento del fatturato, siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti sia in termini di crescita organica +12% che di marginalità operativa +22%", ha commentato ilL', che evidenzia un saldo negativo pari a 5.155 migliaia di euro, è in diminuzione di 201 mila euro rispetto al 31 dicembre 2021. La variazione positiva è ascrivile all'incremento delle disponibilità liquide e al decremento dei debiti finanziari per leasing (IFRS 16), dovuto principalmente al pagamento dei canoni avvenuto nel periodo.Confermata lasul 2022 per la performance dell'EBITDA 2022 (7,0-7,5 milioni di euro), oltre agli investimenti per guidare la crescita a lungo termine.