MeglioQuesto, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra in 1° semestre

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha chiuso ildel 2022 conpari a 33,1 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto a 27,4 milioni di euro al 30 giugno 2021. C'è stato un contributo positivo di entrambe le linee di business:registra ricavi per 27,8 milioni di euro, +13%, eregistra ricavi per 5,3 milioni di euro, +95%. Dal punto di vista settoriale, continua il percorso di diversificazione del gruppo: Telco (38,5%), Utilities (30,7%), Finance (18,3%), Insurance (7,3%), Lusso (2,5%) e Altre industry (2,8%).L'si attesta a 5,4 milioni di euro, +18%, con un EBITDA margin al 15,9%. Il confronto con il primo semestre 2021 deve tener conto dell'incremento dei costi del personale legato alla maggiore incidenza delle attività relative al canale Inbound e Human, viene sottolineato. L'EBITDA adjusted, al lordo di componenti straordinarie positive e negative, si attesta a 6,0 milioni di euro (EBITDA adjusted margin pari al 17,8%). L'si attesta a 2,3 milioni di euro, +56%., che includono integralmente le società acquisite nel mese di giugno 2022 (Eureweb e Smart Contact), registrano ricavi 43,3 milioni di euro, EBITDA 9,3 milioni di euro e utile di 4,7 milioni di euro."Chiudiamo il primo semestre 2022 registrando una crescita dei ricavi e degli altri indicatori economici e una forte solidità patrimoniale - ha commentato l'- Il semestre è rilevante anche dal punto di vista del progetto industriale, che consolida le basi per la crescita futura del gruppo nel solco della strategia di Phygital Analytic Company"."Siamocon l'obiettivo di massimizzare le sinergie in termini di cross selling, di operatività e organizzazione commerciale e tecnica"; ha aggiunto.Laè cash positive per 0,05 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2021 (6,1 milioni di euro), principalmente per effetto dell'incremento delle disponibilità liquide grazie all'aumento di capitale a seguito della conversione dei warrant. La PFN presenta 44,1 milioni di euro di liquidità (disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti), passività correnti per circa 26,8 milioni di euro e passività non correnti per circa 17,2 milioni di euro.