Risparmio gestito, nuovo record nel 2024: +12% a livello globale

(Teleborsa) -per l’asset management globale che ha chiuso il 2024 segnandosull’anno precedente, raggiungendo. Un risultato importante che segna una ripresa rispetto alla contrazione subita nel 2022, ma che al tempo stesso cela la vulnerabilità del comparto, mettendo in luce pressioni strutturali crescenti che richiedono una profonda trasformazione del modello operativo.Come spiegaPrincipal di BCG:rafforzare le fondamenta operative del modello di asset management, in un contesto in cui pressione sui margini, evoluzione della domanda e trasformazione digitale si intersecano.”Nonostante le masse gestite stiano crescendo, infatti, oltre il 70% dei 58 miliardi di dollari di crescita dei ricavi è stato determinato dall’andamento dei mercati finanziari e solo il 30% dalla raccolta netta. È quanto emerge dalla 23ª edizione del report, titolata From Recovery to Reinvention. Questo andamento conferma un trend strutturale: dal 2006, circa il 90% della crescita dei ricavi nel settore è stato generato dall’apprezzamento dei mercati, mentre i prodotti passivi continuano ad attirare la quota maggiore dei flussi netti.A ciò si aggiungono fattori come la persistente pressione sulle commissioni, scese da 25 a 21 punti base tra il 2015 e il 2021, fino ad attestarsi a 20 punti base nel 2024, l’evoluzione della domanda degli investitori e la crescente digital disruption, che stanno spingendo gli asset manager a ridefinire i propri modelli operativi, a potenziare l’efficienza sui costi e ad affinare il proprio orientamento strategico.“La sfida non è solo adattarsi, ma farlo in modo coerente e coordinato – continua. In Italia, dove il retail continua a trainare il mercato, assorbendo una quota pari al 59% degli AuM – contro la quota media registrata a livello europeo del 33%, sarà fondamentale agire su efficienza e innovazione, facendo leva sempre di più sulla distintività ed eccellenza di prodotto, in linea con le caratteristiche della clientela finale.”Nel 2024, il totale degli asset gestiti in Europa ha raggiuntonostro Paese si conferma il 5° mercato dell’asset management in Europa, con 2.400 miliardi di masse, e cresce in linea con l’andamento medio europeo,. Gli investitori retail rappresentano il gruppo di clienti più numeroso, determinando un incremento più marcato del segmento, pari al 10%, rispetto al 5% del comparto istituzionale. All’interno di questo segmento, oltre il 70% degli AuM è detenuto in fondi comuni, che hanno registrato una crescita a doppia cifra nel corso dell’anno, mentre il comparto assicurativo rimane il secondo canale retail per volumi gestiti.Sul fronte istituzionale,