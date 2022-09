Trevi riduce perdita in primo semestre, approva nuova manovra finanziaria

Trevi

(Teleborsa) -, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha chiuso ildel 2022 conpari a 236,1 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai ricavi al 30 giugno 2021. L'ed EBITDA al 30 giugno 2022 sono pari, rispettivamente, a circa 23,1 e 21 milioni di euro, in crescita rispettivamente del 15% e del 13%. Condizionato da perdite su cambi pari a 4,7 milioni di euro, ladel gruppo si è ridotta dai 29,2 milioni di euro consuntivati nel primo semestre 2021 a 19,8 milioni di euro.Ladel gruppo al 30 giugno 2022 è pari a 274,6 milioni di euro, in aumento di 22,8 milioni di euro rispetto ai 251,8 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021Alla data odierna, sonoricavi compresi tra 530 e 555 milioni di euro ed un EBITDA ricorrente compreso tra 52 e 58 milioni di euro. Si prevedono, infatti, per i prossimi mesi, la prosecuzione delle attività di produzione e vendita sia da parte della Divisione Trevi che da parte della Divisione Soilmec, anche con l'acquisizione di nuovi ordini e l'apertura di nuovi cantieri. Ilatteso al 31 dicembre 2022 è compreso tra 550 e 600 milioni di euro.Il consiglio di amministrazione ha deliberato l', aggiornato al fine di recepire i dati contabili al 31 dicembre 2021, già oggetto di esame nella riunione del 29 giugno 2022. I principali obiettivi del Nuovo Piano Consolidato prevedono una crescita dei ricavi nel periodo di riferimento con un CAGR pari a circa il 5%, una marginalità, rappresentata dall'EBITDA ricorrente, che passi progressivamente dal 10% circa atteso nel 2022 a circa il 13% alla fine del periodo di Piano, e una generazione di cassa che, unitamente al rafforzamento patrimoniale previsto nella nuova manovra finanziaria esaminata nell'odierna seduta del CdA, possa portare nel 2026 il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA ricorrente ad un livello inferiore a 2x.Laprevede, tra le altre cose: unper cassa offerto in opzione ai soci per massimi 25 milioni di euro, interamente garantiti pro quota dai soci CDP Equity Investimenti e Polaris Capital ManagemenT; un aumento di capitale riservato alle banche finanziatrici, da sottoscriversi tramite conversione dei crediti bancari in azioni ordinarie, per un controvalore minimo di crediti almeno pari a 20 milioni di euro, con facoltà per le banche finanziatrici di convertire un importo superiore.