Trevi, upgrade a Hold da Kepler Cheuvreux con aumento del target price

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 0,44 euro
per azione (dai precedenti 0,42 euro) il target price
su Trevi
, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, migliorando che la raccomandazione
sul titolo a "Hold
" da Reduce.
Trevi ha pubblicato ieri
, dopo la chiusura del mercato, il suo aggiornamento sugli ordini del terzo trimestre. Gli analisti osservano un deleveraging
in corso, che ha totalizzato 21 milioni di euro su base pre-IFRS9 dall'inizio dell'anno e ha già superato le aspettative per l'anno fiscale
di 16 milioni di euro. La società ha inoltre annunciato di essere uscita dalla "grey list" della Consob, che le aveva imposto di divulgare informazioni trimestrali aggiuntive sul debito finanziario.
Kepler torna a un Hold poiché il prezzo del titolo ha reagito bruscamente e ha raggiunto il target price del broker poco dopo il suo declassamento, e ha ricalibrato il TP a 0,44 euro (circa +5%), tenendo conto del deleveraging leggermente più rapido del previsto. "Ribadiamo la nostra convinzione che la società sia sulla buona strada per raggiungere la guidance
per l'anno fiscale 2025", si legge nella ricerca.