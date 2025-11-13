Pininfarina, la perdita si allarga a 5,5 milioni di euro nei 9 mesi

(Teleborsa) - Pininfarina
, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha comunicato che i ricavi
complessivi si sono attestati a 67,6 milioni di euro nei primi nove mesi 2025
, rispetto ai 69,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2024. Il risultato operativo
è stato negativo per 4 milioni di euro, rispetto alla perdita per 0,05 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024, riflettendo il peggioramento delle condizioni di mercato e l'effetto derivante dalla contrazione del fatturato. Il risultato del periodo
evidenzia una perdita netta di 5,5 milioni di euro, che si confronta con una perdita netta al 30 settembre 2024 pari a 1,0 milione di euro.
Le previsioni per il 2025
, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un valore dei ricavi totali in aumento
rispetto a quanto consuntivato nel 2024. L'aumento dei ricavi è derivante dal fatto che a partire dal secondo semestre 2025 la commessa che è stata interessata da uno slittamento della produzione è entrata a regime e dall'avvio in produzione dei nuovi progetti acquisiti.