Pininfarina, la perdita si allarga a 5,5 milioni di euro nei 9 mesi

Pininfarina

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha comunicato che icomplessivi si sono attestati a 67,6 milioni di euro nei, rispetto ai 69,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2024. Ilè stato negativo per 4 milioni di euro, rispetto alla perdita per 0,05 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024, riflettendo il peggioramento delle condizioni di mercato e l'effetto derivante dalla contrazione del fatturato. Ilevidenzia una perdita netta di 5,5 milioni di euro, che si confronta con una perdita netta al 30 settembre 2024 pari a 1,0 milione di euro.Le, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un valore deirispetto a quanto consuntivato nel 2024. L'aumento dei ricavi è derivante dal fatto che a partire dal secondo semestre 2025 la commessa che è stata interessata da uno slittamento della produzione è entrata a regime e dall'avvio in produzione dei nuovi progetti acquisiti.