Trevi esce dalla grey list di Consob. Portafoglio ordini a 677 milioni di euro

(Teleborsa) - Trevi
, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha acquisito nuovi ordini
per 521 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (+15,7% rispetto ai 9 mesi 2024). Grazie a queste nuove acquisizioni, alla fine del terzo trimestre del 2025 il portafoglio ordini
del Gruppo risulta pari a 677 milioni di euro.
Nei primi nove mesi del 2025, l'andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano quindi in linea con le previsioni per l'anno
2025.
Il 12 novembre, Consob ha comunicato alla società "la revoca dell'obbligo di diffusione di informazioni integrative ai sensi dell'art. 114, comma 5 del Decreto Legislativo n.58/1998 (TUF) con efficacia successiva alla pubblicazione dell'informativa periodica relativa al 30 settembre 2025", sancendo quindi l'uscita dalla grey list
.