Mise-Mite, tavolo tecnico materie prime critiche: i RAEE miniera strategica

(Teleborsa) - C’è– il più importante Sistema multi-consortile di Responsabilità Estesa del Produttore – tra i protagonisti del” (CRM) istituito dal– Ministero dello Sviluppo Economico e dal- Ministero della Transizione Ecologica, nato con l’obbiettivo di contribuire alla creazione di condizioni normative, economiche e di mercato per unsicuro e sostenibile di queste preziose risorse.“Siamo orgogliosi che il Governo ci abbia chiamato a partecipare a questo tavolo di lavoro così importante insieme ad attori come ENEA, Ispra, Confindustria e i principali stakeholder delle catene di approvvigionamento, soprattutto dato il difficile momento storico in cui il nostro Paese si trova sempre più a rischio per la fornitura di Materie Prime Critiche” ha dichiarato, Direttore Generale di Erion Compliance Organization e membro del Comitato di Alto Livello Materie Prime della Commissione Europea. “Questa nomina rappresenta un’importante occasione di condivisione e confronto per mettere a fattor comune le esperienze e le competenze maturate negli anni dalla nostra organizzazione. È sempre più evidente, infatti, che il riciclo dei rifiuti tecnologici sia una leva strategica per una minore dipendenza estera in fatto di CRM: lavorare affinché vengano colmate le attuali carenze che ancora oggi ci fanno sprecare migliaia di tonnellate di Materie Prime Critiche rappresenta, quindi, una priorità per assicurare uno sviluppo economico solido e sicuro all’Italia in una prospettiva di sostenibilità ambientale.”Come messo in luce dallo Studio “Gli scenari evolutivi delle materie prime critiche e ildeicome leva strategica per ridurre i rischi di approvvigionamento per l’Italia” commissionato da Erion a The European House – Ambrosetti, laoggi dipende per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del PIL al 2021) dall’importazione di materie prime critiche extra-UE. Uno scenario aggravato dal fatto che le materie prime critiche per cui l’Italia è esposta verso la Russia entrano nella produzione di quasi 107 miliardi di euro. Un rischio di approvvigionamento che aumenta per i settori più innovativi e ad alto potenziale, dallaa quella, proprio quegli stessi settori che risultano più essenziali per lo sviluppo economico del nostro Paese negli anni a venire.“Nel 2021 la filiera italiana dei RAEE ha raggiunto importanti risultati, con oltre 385mila tonnellate avviate al corretto smaltimento” conclude Bonato. “Questo però non basta. Secondo The European House – Ambrosetti, infatti, se manteniamo l’attuale tasso di riciclo, al 2025 andranno persee. Ecco perché, al Tavolo Tecnico ci impegneremo per migliorare le performance del Paese, lavorando sul piano normativo, tecnologico e organizzativo per aumentare i volumi di RAEE raccolti e assicurati ad un corretto riciclo.”