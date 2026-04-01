Magis, ValueTrack alza fair value con risultati deboli ma senza grandi sorprese

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a 12,75 euro
per azione (dai precedenti 12,50 euro) il fair value
sul titolo Magis
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza.
Gli analisti scrivono che, come previsto, l'esercizio 2025 si è concluso
con risultati deludenti a causa della debole domanda, della maggiore concorrenza e della pressione sui costi
delle materie prime. A seguito dei risultati e della conference call, il broker conferma sostanzialmente le stime, poiché il quadro di riferimento a medio termine del management rimane invariato e continua a indicare una crescita dei ricavi e un recupero dei margini.
Detto questo, le prospettive a breve termine sono diventate più difficili da valutare a causa della rinnovata volatilità
dei prezzi delle materie prime, della limitata visibilità su prezzi e volumi e della graduale normalizzazione del capitale circolante. "Due cicli di aumenti di prezzo sono in corso di attuazione ad aprile e maggio e il nostro scenario di base rimane quello in cui gli effetti su prezzi e volumi si compensano sostanzialmente a vicenda, mantenendo le previsioni in linea con le stime precedenti e con le indicazioni di Magis", si legge nella ricerca.
Per quanto riguarda gli esercizi 2026-2028, ValueTrack prevede un EBITDA cumulativo di circa 35 milioni di euro che si trasformerà in un FCF di circa 11 milioni di euro, da utilizzare per l'ulteriore sviluppo dei segmenti principali. Anche in questo contesto, l'opzione di M&A rimane sul tavolo
.