Trafigura si assicura riserva di liquidità di 3 miliardi di dollari contro volatilità materie prime

(Teleborsa) - Trafigura Group
, una delle più grandi società di trading di materie prime al mondo con sede a Singapore, ha sottoscritto una linea di credito revolving contingente da 3 miliardi di dollari
, per assicurarsi una riserva di liquidità
in un periodo di forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime.
Questa nuova linea di credito ha una durata di 6 mesi
, con due opzioni di proroga di 3 mesi.
Contemporaneamente l'azienda ha chiuso delle nuove linee di credito revolving sindacate multivaluta europee
("ERCF") per un totale di 5,8 miliardi di dollari
. La nuova ERCF, inizialmente lanciata con un importo di 4,5 miliardi di dollari, ha registrato una sottoscrizione notevolmente superiore alla media.
I trader di materie prime utilizzano il credito bancario per finanziare i carichi di materie prime
che spediscono in tutto il mondo. Quando i prezzi aumentano, il valore di tali carichi aumenta, aumentando la loro necessità di finanziamento. Nell'immediato, improvvisi rialzi dei prezzi possono innescare ingenti richieste di margine
sulle loro posizioni nei mercati dei future
.
Mentre i prezzi del petrolio sono crollati
- tornando intorno a quota 80 dollari al barile - dopo il massimo di quasi 120 dollari di lunedì, gli operatori si stanno preparando a potenziali ulteriori impennate se lo Stretto di Hormuz rimane chiuso
