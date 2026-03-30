Italia-USA, Urso in missione a Washington: al centro spazio, IA e materie prime critiche

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è in volo verso Washington, per una missione istituzionale di due giorni negli Stati Uniti volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, dell’intelligenza artificiale e delle materie prime critiche, e a consolidare la crescita degli investimenti statunitensi in Italia e dell’interscambio economico.



Lo riferisce il Mimit spiegando che la missione si inserisce in un quadro di relazioni economiche in costante e progressiva espansione: l’export italiano verso gli Stati Uniti ha superato l’impatto dei dazi, registrando nel 2025 un aumento del +7,2% (dati Istat). In forte crescita anche gli investimenti diretti dagli Stati Uniti verso l’Italia, cresciuti del 41,2% dal 2022 al 2025, per un incremento complessivo di 7,7 miliardi di euro (elab. Mimit su dati Eurostat): un netto balzo in avanti che ha trainato la crescita complessiva degli investimenti diretti esteri verso l’Italia, aumentati del +16,8% nello stesso periodo.



Nel corso della sua visita istituzionale, il Ministro Urso - in qualità di Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali - incontrerà l’Amministratore della National Aeronautics and Space Administration, Jared Isaacman, presso il quartier generale della NASA. All’incontro parteciperà anche il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. Il colloquio sarà finalizzato a consolidare e rafforzare la cooperazione nel settore dello Spazio.



La missione proseguirà con incontri alla Casa Bianca con rappresentanti di primo piano dell’Amministrazione statunitense sui principali dossier di competenza del Mimit, tra cui il Direttore dell’Office of Science and Technology Policy, Michael Kratsios, e il Direttore esecutivo del National Energy Dominance Council, Jarrod Agen, con un focus su innovazione, intelligenza artificiale, energia e materie prime critiche.



Previsti, infine, momenti di confronto con la comunità imprenditoriale italiana negli Stati Uniti e con imprese americane interessate a investimenti rilevanti in Italia, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’attrazione degli investimenti diretti esteri verso il nostro Paese e promuovere nuove partnership industriali nei settori strategici.

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