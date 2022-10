BofA paga 1,84 miliardi di dollari ad Ambac per mutui crisi finanziaria

Bank of America

Ambac Financial

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari con un focus sull'assicurazione, per risolvere tutte le cause pendenti di Ambac contro la banca e chiudereLe cause pendenti prevedevano richieste di risarcimento per oltre 3 miliardi di dollari. Secondo i termini dell'accordo, in cambio del, Ambac archivierà tutte le controversie pendenti tra le parti.Bank of America prevede di sostenere unaante imposte nel terzo trimestre del 2022 di circa 354 milioni di dollari, o 0,03 dollari per azione al netto delle imposte. Ambac registrerà undi circa 390 milioni di dollari nei risultati del terzo e quarto trimestre.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 30,87 USD, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,58 e successiva a quota 30,29. Resistenza a 31,2.Ottima la performance di, che si attesta a 14,36 USD, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 15,24 e successiva a 16,99. Supporto a 13,49.