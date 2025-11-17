Berkshire investe 4,9 miliardi in Alphabet, riduce quote in Apple e BofA

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway
ha annunciato una partecipazione nel gigante tecnologico, Alphabet
, da 17,85 milioni di titoli, pari a circa 4,93 miliardi di dollari al valore dell’ultima chiusura, segnando quella che potrebbe essere una delle ultime mosse importanti del conglomerato sotto la guida di Warren Buffett. Il magnate, infatti, lascerà la carica di CEO alla fine del 2025, passando il testimone a Greg Abel.
La notizia che ha messo le ali al titolo, nelle contrattazioni pre-mercato di Wall Street, in salita di oltre 5 punti
percentuali, arriva in un contesto di crescente attenzione sui costi legati all’intelligenza artificiale da parte dei big tecnologici.
Berkshire ha tradizionalmente evitato i titoli tecnologici, con Buffett che ha sostenuto che Apple, la sua principale partecipazione azionaria, è un'azienda di prodotti di consumo piuttosto che un vero e proprio investimento tech.
Inoltre, Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in Apple
del 15%, portandola a un valore di 60,7 miliardi di dollari alla fine del trimestre, e venduto 37,2 milioni di azioni di Bank of America
, arrivando a detenere una quota del 7,7% nella società.