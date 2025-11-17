Berkshire investe 4,9 miliardi in Alphabet, riduce quote in Apple e BofA

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -ha annunciato una partecipazione nel gigante tecnologico,, da 17,85 milioni di titoli, pari a circa 4,93 miliardi di dollari al valore dell’ultima chiusura, segnando quella che potrebbe essere una delle ultime mosse importanti del conglomerato sotto la guida di Warren Buffett. Il magnate, infatti, lascerà la carica di CEO alla fine del 2025, passando il testimone a Greg Abel.La notizia che ha messo le ali alpercentuali, arriva in un contesto di crescente attenzione sui costi legati all’intelligenza artificiale da parte dei big tecnologici.Berkshire ha tradizionalmente evitato i titoli tecnologici, con Buffett che ha sostenuto che Apple, la sua principale partecipazione azionaria, è un'azienda di prodotti di consumo piuttosto che un vero e proprio investimento tech.Inoltre, Berkshire ha ridotto la sua partecipazione indel 15%, portandola a un valore di 60,7 miliardi di dollari alla fine del trimestre, e venduto 37,2 milioni di azioni di, arrivando a detenere una quota del 7,7% nella società.