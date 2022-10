Nusco, portafoglio ordini raddoppia al 30 settembre 2022

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha registratopari a circa 22,1 milioni di euro nel, in crescita del 36% rispetto ai 16,4 milioni di euro al 30 settembre 2021. Ilda evadere al 30 settembre 2022 risulta essere pari a 9,9 milioni di euro, in aumento del 106% rispetto ai 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2021."Dopo un primo semestre 2022 positivo, con risultati molto soddisfacenti per Nusco, grazie anche a un, il terzo trimestre dell'esercizio testimonia ulteriormente la bontà delle scelte intraprese a supporto della crescita del nostro business", ha dichiarato l'"Possiamo inoltre ritenerci molto orgogliosi dell'andamento del portafoglio ordini da evadere al 30 settembre 2022, raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e che prosegue quindi le sue performance di crescita, con una- ha aggiunto - L'obiettivo è di continuare negli investimenti in ricerca e innovazione al fine di sviluppare prodotti ad alto valore aggiunto e di basso impatto ambientale, unitamente al perseguimento della nostra strategia di consolidamento nel mercato di riferimento".La, acquisita da Nusco ad agosto 2022, nel terzo trimestre del 2022 ha registrato ricavi pari a circa 16,3 milioni di euro, in crescita del 41% rispetto agli 11,6 milioni di euro al 30 settembre 2021, con un portafoglio ordini pari a 7,3 milioni di euro, in aumento 7% rispetto ai 6,8 milioni di euro al 30 settembre 2021.