Vertice di Praga, Zelensky avverte l'Ue: "Siamo sull'orlo del disastro nucleare"

(Teleborsa) - "Tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe". È quanto ha affermato ilrivolgendosi in video collegamento ai"La Russia – ha proseguito– ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, quest'ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d'Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia. Dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione per aiutarci reciprocamente e fornire a tutti gli europei adeguate garanzie energetiche. La Russia non deve riuscire nel suo intento di costringere gli europei alla povertà energetica o addirittura alla totale mancanza di energia. La sfida principale è in Ucraina".Accuse alle quali ha replicato il"Gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a lanciare un attacco preventivo sulla Russia la dicono tutta della sua morale, che può portare a pericolosi errori – ha affermato Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax –. Questa è un'affermazione molto pericolosa infatti il?? capo dell'Ucraina invita i principali stati del mondo, i paesi del club nucleare, a lanciare un attacco preventivo sul nostro paese, sulla Federazione Russa. Errori pericolosi e irreparabili. Questo sottolinea ancora una volta la correttezza del presidente quando ha preso la decisione di condurre un'operazione militare speciale. Naturalmente, non possiamo passare sopra queste affermazioni. Esortiamo anche i leader degli altri stati a non farlo. Ci sono stati alcuni fragili tentativi di condannare questo tono di Zelensky. Lo abbiamo sentito dalle Nazioni Unite. Ma, con nostro rammarico, non è venuto in mente a nessuno di tenere a freno il loro vassallo. Questo è molto pericoloso".In un'intervista alla Bbc il presidente ucraino ha, tuttavia, negato di aver parlato ieri di attacchi preventivi della Nato alla Russia, sostenendo d'esser stato frainteso e che la traduzione sia stata strumentalizzata da Mosca. "Vladimir Putin e i suoi stanno iniziando a preparare la società russa a un potenziale attacco con armi nucleari: non sono ancora pronti a usarle, non sanno se le useranno o meno, ma penso sia pericoloso anche solo che ne parlino – ha detto–. Putin non ha paura di uno strike nucleare, teme la sua gente e la sua società: perché solo il suo popolo può togliergli il potere".. "Non abbiamo indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare l'arma nucleare ma la retorica di Putin è da irresponsabili e rischia di creare un'escalation" ha detto laa bordo dell'Air Force One che sta portando il presidente Joe Biden in Maryland. Jean-Pierre ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno avuto nessuna indicazione della necessità di cambiare la sua postura nucleare. La portavoce ha escluso che il commento fatto ieri dal presidente Joe Biden sul rischio di un "Armageddon nucleare" sia basato su nuove informazioni di intelligence.