Arterra Bioscience, Banca Profilo riduce target price e conferma Buy

Arterra Bioscience

(Teleborsa) - Banca Profilo ha ridotto a(da 5,2 euro) ilsu, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre del 2022, che si è chiuso con valore della produzione e risultato netto in aumento.Gli analisti si aspettano ora che letotali crescano in media del 20% (CAGR 21-24) rispetto al precedente 13%. Inoltre, prevedono unal 44% per il 2022, in linea con il 1H22 (rispetto al precedente 40%) e per raggiungere il 48% nel 2024, circa il 3% al di sopra delle precedenti aspettative.Infine, prevedono unaa 4,9 milioni di euro per la fine del 2022, inclusi 400.000 euro di assorbimento di capitale circolante netto e 600.000 euro di capex, che potrebbero sembrare troppo elevati tra 170.000 euro di investimenti effettuati nel 1H22; tuttavia, alla fine di quest'anno potrebbe verificarsi un investimento permanente per l'espansione dello spazio fisico.