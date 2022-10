Family Business Forum: al Veneto primato nazionale delle aziende familiari

(Teleborsa) - Il Veneto conta 2.205 imprese con fatturato superiore ai 20 milioni di euro che generano un fatturato di 174 miliardi di euro (il 53,5% del fatturato complessivo delle imprese del Veneto) e un valore aggiunto di circa 39 miliardi di euro. Di queste, il 74,3% sono imprese a controllo familiare, che rappresentano l'asse portante dell'economia del nostro territorio con un'incidenza maggiore rispetto alla media nazionale (65,6%). Stiamo parlando di 1.637 aziende che occupano il 26,4% del totale della forza lavoro (347 mila dipendenti su un totale regionale di 507 mila lavoratori attivi nell'industria e nei servizi). È questo il quadro tracciato dall'che sarà presentato in occasione del Family Business Forum, il forum dedicato al capitalismo familiare – organizzato ideato e diretto dalla giornalistain collaborazione cone con il Patrocinio della– che si terrà il prossimo 20 e 21 ottobre Treviso.Tra lefigurano il passaggio generazionale, l'apertura del capitale al private equity e alla finanza alternativa, i percorsi di quotazione e la gestione della leadership aziendale. La parte accademica del Forum è coordinata da, professore ordinario di Strategia delle aziende familiari all'Università Bocconi, titolare della cattedra AIDAF-EY, mentre lo Steering Committee è presieduto daprofessore emerito in Diritto Commerciale presso l'Università Bocconi.L'rileva come in Veneto risiedano circa il(15 gruppi su un totale di 104) che – si legge nel rapporto – "rappresentano un patrimonio di conoscenza e saper fare che sta alla base della nostra cultura d'impresa". Tra le aziende familiari della Regione si rileva una maggiore concentrazione di aziende attive nel manifatturiero (56.5%), seguito da commercio all'ingrosso (18,4%), commercio di autoveicoli (5,7%), commercio al dettaglio (4,5%) e attività finanziarie e immobiliari (4,3%) che conferma laA livello dile aziende familiari registrano nel 2021 un(+24,1% rispetto al 2020) che mostra di aver raggiunto, e in alcuni casi superato, i livelli pre-pandemia. Si tratta inoltre di imprese che mostrano unacon una redditività che è cresciuta significativamente fino a raggiungere un risultato del tutto simile a quello del triennio d'oro 2016-2018 (il ROI "tasso di rendimento" è salito dal 7,6% al 9,9%). Anche in termini di solidità, le imprese familiari venete si sono presentate all'inizio del 2022 nelle migliori condizioni del decennio con una capacità di ripagare il debito superiore ai livelli pre-covid (rapporto PFN-Ebitda al 3,8%) e il rapporto tra l'attivo e il capitale netto sceso al 3,3% mai così basso nel decennio, tutti elementi che consentono alle imprese di investire capitali nella crescita produttiva e in operazione di M&A. Proprio rispetto a queste ultime, se lesembrano non essere interessate a processi aggregativi, quelle più grandi mostrano una propensione alla crescita per linee esterne doppia rispetto alla media nazionale (20,7% vs 13,9%).Crescita che si sviluppa anche attraverso: il 34,1% delle impese familiari venete ha, infatti, realizzato investimenti diretti all'estero (vs il 30,3% della media nazionale) con le imprese di grandi dimensioni che mostrano un'accelerazione di questo processo facendo da apripista a quelle più piccole. Ildetenuti dalle imprese familiari venete è di 2.257 (5 investimenti in media per ciascuna azienda) in crescita del 15% rispetto agli ultimi 5 anni, a testimonianza di come presenza sui mercati internazionali sia uno strumento ritenuto cruciale per la crescita."Nel 2021 le imprese familiari venete sono cresciute più del sistema delle imprese familiari italiane. Un risultato che – ha commentato– certamente giunge a valle di una caduta importante dei ricavi avvenuta nel 2020, ma rappresenta un record storico nell'ultimo decennio. I dati ci restituiscono l'immagine di un sistema delle imprese familiari venete che in termini di crescita dei ricavi, andamento della redditività e grado di solidità che presenta, a inizio 2022, le migliori condizioni possibili. Un contesto che mette questo speciale cluster di imprese nelle condizioni di dimostrare una capacità di fare acquisizioni quasi doppia rispetto a quella delle imprese familiari italiane e una grande propensione agli investimenti diretti all'estero, entrambi elementi che confermano la "salute" del sistema veneto pronto, dunque, a cogliere le sfide globali che implicano anche la volontà di conquistare spazi di mercato per mettere le basi per un vantaggio competitivo più solido oggi e, soprattutto, domani".