Famiglie imprenditoriali: la Next gen già in azienda con ruoli operativi

(Teleborsa) -evidenzia che idi famiglia, con ruoli crescenti al crescere dell'età, a conferma di unache tende ad arrivare quando l’eventuale spinta innovativa si è già parzialmente esaurita. Lo rivela larealizzata dal gruppo di ricerca Innovation, Strategy and Family Business della, in partnership con. Il questionario, somministrato con il supporto di BVA Doxa, ha raccolto 819 risposte complete da membri delle Next gen.L'indagine prende le mosse da un dato di fatto: idi risorse, responsabilità e potere decisionale dall’attuale generazione che gestisce i patrimoni delle famiglie imprenditoriali italiane alle Next gen, in particolare(nati tra il 1981 e il 1994) e(nati tra il 1995 e il 2007). Un evento che va ben oltre i riflessi economici dell'eredità e che investe il significato stesso del patrimonio, destinato a essere reinterpretato alla luce dei valori e delle aspirazioni delle nuove generazioni, di cui però raramente si ascolta la voce diretta.Ilpoi, fra la persistenza della "vecchia guardia" favorita dall'allungamento della longevità e la crescente complessità dei modelli familiari tra divorzi, seconde unioni e famiglie monogenitoriali."La nostra ricerca nasce per dare voce alle nuove generazioni, per comprenderne priorità, interessi e visioni emergenti, anche nel rapporto con il patrimonio familiare. Per i più giovani, la dimensione valoriale è centrale: l’investimento non è solo un mezzo di profitto, ma un’estensione della propria identità e della propria visione di mondo", spieganoi, docenti della POLIMI Graduate School of Management, aggiungendo che le nuove generazioni rappresentano "una vera discontinuità con il passato".La ricerva evidenzia cherisultain azienda, spesso contemporaneamente in ruoli di business, governance e holding (22% Gen Z, 38% Millienial). Tuttavia, la, perché la, cioè chi è ora al comando,delle decisioni strategiche (lo riferisce il 36% della Gen Z e il 47% dei Millennial) esegnala una. Ai giovani, che spesso giovani non sono più, vengono assegnate per lo più mansioni operative (44% dei Millennial, 39% della Gen Z) peravvienema è vissuto più comeche come reale acquisizione di ruolo, nonostante molti abbiano alle spalle esperienze esterne, magari all’estero, e dispongano di competenze distintive che li inducono a chiedere maggiore coinvolgimento, autonomia e legittimità, in particolare nella gestione diretta negli investimenti. Oltre la metà degli intervistati ha già effettuato almeno un’operazione finanziaria, con une il confronto generazionale mostra segnali di evoluzione: irisultano più spesso(36,6% contro il 23,3% della Gen Z), a conferma di unache tende ad arrivare quando l’eventuale spinta innovativa si sia già parzialmente esaurita.