United si rafforza sul collegamento San Francisco-Fiumicino

United Airlines

(Teleborsa) -ha annunciato oggi unil suo hub die l'aeroporto Leonardo da Vinci dia partire dal, durante la Summer Season.Un aumento dei servizi che si inserisce nell'ambito del rafforzamento dei collegamenti su Europa, Africa, India e Medioriente per la prossima stagione estiva, con 37 destinazioni coperte - più destinazioni di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme - e tre nuove destinazioni aggiunte: Malaga (Spagna), Stoccolma (Svezia) e Dubai (Emirati Arabi Uniti).United offrirà 9 servizi giornalieri diretti dall'Italia verso gli Stati Uniti. Il nuovo servizio stagionale, condal 25 maggio al 28 settembre, sarà gestito con aerei, configurati con un totale di 276 posti a sedere."Siamo entusiasti di annunciare l'ulteriore espansione della nostra rete di collegamenti dall'Italia agli Stati Uniti con l'introduzione del nuovo volo da Roma al nostro hub di San Francisco", ha dichiarato, United Country Sales Manager per l'Italia, aggiungendo "ci aspettiamo un'altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023"."Siamo davvero felici di dare il benvenuto al nuovo volo diretto di United Airlines tra Roma e San Francisco", dichiara, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, ricordando che "con quasi 250.000 passeggeri annui nel 2019 tra il bacino di utenza di Roma e la Bay Area, San Francisco rappresenta una delle maggiori aree degli Stati Uniti in termini di domanda da e per Roma".