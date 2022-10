BCE, Lagarde: "Crescita sta rallentando. Previsti altri aumenti tassi"

(Teleborsa) - "rispetto alla riunione di aprile, poiché istanno incidendo sull'attività economica". Così, Presidente della BCE, ha dipinto il quadro economico attuale, nel suo intervento al 46esimo meeting dell'International Monetary and Financial Committee.La numero uno dell'Eurotower ha citato anche ialle catene di approvvigionamento globali e, conseguenza della guerra in Ucraina, fra i fattori chedelle famiglie e sui loro risparmi. Le restrizioni legate alla pandemia sono meno diffuse di prima - ha aggiunto - ma possono continuare a ostacolare l'attività economica."Nel complesso, lee globali sono entrambe", ha spiegato la Presidente, aggiungendo che, in particolare a causa delle conseguenze economiche della guerra in Ucraina.In questo quadro ladeve garantire chementre laresta un "elemento chiave" per, ma dovrebbe essere accuratamente studiata perall'aumento del costo della vita, in particolare le famiglie e le imprese che devono far fronte a un forte aumento delle bollette energetiche. Allo stesso tempo, però, ledovrebbero esserein modo da limitare il rischio di alimentare pressioni inflazionistiche e rendere più efficiente la spesa pubblica,nell'area dell'euro è troppo elevata ed è probabile che rimanga al dio. Continueremo quindi il nostrodella politica monetaria", ha sottolineato Lagarde, ricordando che il Board della BCE "di interessesulla base di un approccio basato sui dati e riunione per riunione".Lesi sono- ha aggiunto Lagarde - anche se i mercati finanziari sembrano ancora scontare risultati che potrebbero rivelarsi troppo ottimistici. Ildell'Eurozona hae continua a beneficiare del calo degli NPL. Tuttavia, mentre la redditività delle banche è stata finora supportata da margini di interesse più elevati e da basse svalutazioni, le prospettive economiche rendono"Stiamo vedendo i primi, che merita un", ha affermato la Presidente, aggiungendo che "ledi alcuni paesi potrebbero ancoraa condizione che si evitino effetti prociclici. Ciò manterrebbe la resilienza del settore bancario e aumenterebbe il margine di manovra delle autorità in caso di sviluppi negativi. Allo stesso tempo, le autorità dovrebbero tenere conto degli attuali venti contrari alla crescita economica ed evitare un eccessivo inasprimento delle condizioni creditizie".