Bollette, Antitrust e ARERA: numerose segnalazioni, ecco le pratiche illegittime

(Teleborsa) -tornano ad occuparsi die, in occasione di un incontro a Roma fra i presidenti delle due Authority,(AGCM) e(ARERA), condividono le preoccupazioni relative ad alcuni comportamenti scorretti che si stanno verificando ripetutamente in questo periodo."L'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta indella regolazione di settore", spiegano in una nota congiunta l'Antitrust e l'ARERA, chiarendo cosa si intende per pratiche scorrette e quando ricorrono.C'è da dire che ilha esteso la fattispecie, poiché all'articolo 3 stabilisce ladei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, edcomunicati, per queste stesse finalità, prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.A riprova di ciò viene fatto qualche chiarimento: lesono quelle in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale legittima nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali ed in particolar modo il prezzo; lesono quegli aggiornamenti già previsti dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula e non sono ritenute modifiche unilaterali (aumento prezzo unitario, scadere di sconti o promozioni, passaggio da prezzo fisso a variabile e così via); i, cioè la stipula di un nuovo contratto alle medesime condizioni, non costituiscono ipotesi di variazione unilaterale, anche se il rinnovo può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti (nel caso delle cd. offerte PLACET dove le condizioni sono stabilite dall’Autorità esiste una specifica procedura di rinnovo ogni 12 mesi che non rientra fra le modifiche unilaterali vietate).Vi sono dunqueper modifica unilaterale del contratto. Il primo caso ricorre quando ila causa dell’aumento dei prezzi (di solito gli operatori invocano la forza maggiore), una situazione che potrebbe determinare unae portare alladel contratto che andrebbe comunque disposta da un giudice. Il secondo caso di illegittimità è relativo all'esercizio deldi fornitura con i propri clienti, anche con effetto immediato e con conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.I consumatori hanno accolto con grande entusiasmo i chiarimenti giunti dalle due Autorità., commenta afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'U, che si è fatta promotrice di un esposto."Per aggirare il Dl Aiuti - denuncia il Presidente di UNC - le compagnie, avvisandolo che, in mancanza, ile, di conseguenza, passerà per la luce al Servizio di maggior tutela e per il gas al Fornitore di ultima istanza, notoriamente più caro. Unche speriamo sia ora bloccato dalle due Authority".