Il settore utility italiano si muove in territorio positivo (+1,77%)

Algowatt

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 25.008, in aumento di 433,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 307, dopo aver esordito a quota 303.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,13% sui valori precedenti.Denaro su, che registra un rialzo del 2,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,89%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.Buona performance per, che cresce del 2,97%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,57%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.