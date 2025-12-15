Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:23
25.126 -0,28%
Dow Jones 20:23
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: risultato positivo per il comparto utility in Italia

Performance positiva per il settore utility italiano, che continua la giornata in aumento dell'1,45% rispetto alla chiusura precedente.
