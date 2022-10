Yellen (USA): al lavoro perché Europa abbia energia di cui ha bisogno

(Teleborsa) - "Il nostro lavoro per mantenere stabili i mercati energetici globali è particolarmente importante poiché la Russia ha tentato di utilizzare le esportazioni di energia come arma contro l'Europa.". Lo ha affermato il Segretario al Tesoro USA,, in apertura dell'incontro bilaterale con il Vicepresidente Commissione UE Valdis Dombrovskis e il Commissario UE per l'Economia Paolo Gentiloni.Secondo Yellen, USA e UE hanno ottenuto, in particolare nel negare a Putin le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua campagna militare e nell'isolare il suo complesso militare-industriale dalla tecnologia e dagli input di cui ha bisogno per equipaggiare le sue truppe."La Russia è in gran partee la maggior parte delle principali banche russe è stata separata dal sistema finanziario globale - ha detto - L'economia russa dovrebbe contrarsi quest'anno e il prossimo. Gli investimenti persi, comprese centinaia di società del settore privato che hanno lasciato il paese ed è improbabile che tornino, e i vincoli all'economia reale russa creeranno un".Il Segretario al Tesoro USA ha anche voluto ringraziare l'Unione europea "per la sua leadership nel nostro lavoro per porre un, che era incluso nell'ottavo pacchetto di sanzioni finalizzato la scorsa settimana". "Questo limite ci aiuterà a mantenere i mercati energetici globali ben riforniti anche se riduciamo la più importante fonte di entrate di Putin - ha aggiunto - Sonoche stiamo facendo insieme su questo".