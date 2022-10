NextGems da record: gli investitori incontrano 42 "gemme" del Made in Italy

ABC Company

ABP Nocivelli

Agatos

Alkemy

Altea Green Power

Arterra Bioscience

Askoll Eva

Bellini Nautica

Beghelli

Borgosesia

Casta Diva Goup

Cofle

Convergenze

Cyberoo

DHH

Digital360

Digitouch

Directa Sim

Estrima

FOS

Grifal

Growens

H-Farm

Health Italia

IDNTT

Imprendiroma

Innovatec

Itway

Lindbergh

Maps

Matica Fintec

Neosperience

Osai As

Promotica

Radici

Sababa Security

Sostravel.com

Sebino

Solid World Group

Svas Biosana

Take Off

Tenax

Trawell Co

Trendevice

Vantea Smart

Yolo Group

Banca Profilo

BPER Banca

Intermonte

(Teleborsa) - Sonoche partecipano alla, lain programma il 18-19 ottobre a Milano, nella sede di Borsa Italiana. L'aumento, di anno in anno, delle società partecipanti certifica l'interesse per questo format creato dallo studio di comunicazione T.W.I.N e da Virgilio ir. L'obiettivo è favorire l'incontro tra le piccole e medie imprese di eccellenza del Made in Italy, con, e una selezione di investitori italiani e stranieri.Sono complessivamenteorganizzati nella due giorni, con circa(di cui un 20% da case di investimento estere) intenzionati a conoscere meglio le "gemme" presenti a Piazza Affari. L'evento non si concentra su comparti specifici, ma intende essere una vetrina per aziende con business model e prodotti eccellenti, provenienti da: financial services, media & communication, utilities & renewables, consumer discretionary products, health care & technology, airport & travel services, software & tech services, digital innovation, telecommunication & energy, insurance, packaging e industrial products & services.Le società partecipanti sono per la gran parte quotate sul- il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI dinamiche e competitive - e rappresentano una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 2 miliardi di euro."Con 42 società presenti raggiungiamo il record di partecipazione a NextGems - spiegano gli organizzatori dell'evento- È la dimostrazione di come, nonostante i timori legati a trend di recessione che potranno influenzare i risultati già a partire dal prossimo anno, ci sia un atteggiamento di trasparenza da parte delle imprese e la volontà di dare"."L'obiettivo di NextGems resta quello di favorire realtà di eccellenza del Made in Italy nella costruzione di relazioni strategiche nel medio-lungo termine, per rendere le società maggiormente competitive nel mercato:, per il secondo anno consecutivo, rappresenta una, sia dalle società, sia dagli investitori coerente con il conseguimento di tale obiettivo", aggiungono."In due giorni raduneremo oltre il 25% delle PMI quotate su- proseguono - mercato che in questo momento sovra-performa tutti gli indici italiani: al 30 giugno 2022 il total market cap delle imprese quotate su EGM ammonta a 10,4 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 8,1 miliardi registrati dodici mesi prima; nel primo semestre di quest'anno, inoltre, la raccolta media delle IPO e` stata pari ad 85,3 milioni di euro, in incremento del 250% rispetto a quella media registrata a meta` 2021. Superata la crisi legata all'epidemia da Covid-19, le micro cap si confermano una asset class resiliente ai cambiamenti e un'opportunità ricercata dagli investitori".Lealla terza edizione di NextGems sono:, Creatives Group,sono:, EnVent Capital Markets,. Isono: BDO, KT&Partners, Fomarte. Il technical partner è Dilium.