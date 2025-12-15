Renovalo, Angelo Cilli si dimette da consigliere e rimane presidente onorario

Renovalo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, haper sopravvenuti impegni personali. Angelo Cilli continuerà a ricoprire la carica di presidente onorario.Il consiglio ha inoltre: (i) funzioni consultive in ambito strategico e nelle operazioni straordinarie del Gruppo; (ii) incarichi di rappresentanza in iniziative culturali, scientifiche, benefiche e in incontri istituzionali; (iii) la facoltà di partecipare alle riunioni dell’organo amministrativo ed alle assemblee e di fornire pareri non vincolanti.Il CdA ha deciso direlativa alla nomina di un nuovo amministratore.