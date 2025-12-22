Innovatec, Paola Cargnino nuova Investor Relator

Innovatec

(Teleborsa) - Il Cda di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'Efficienza Energetica & Rinnovabili, ha nominatocomedi Innovatec, che sostituisce Raffaele Vanni, che continuerà il suo percorso professionale all'interno del Gruppo nel ruolo di CFO.Paola Cargnino, avrà la responsabilità di seguire i rapporti con gli investitori e con il mercato ed èdi Innovatec, con una pluriennale esperienza nel settore delle multiutilities. Cargnino non risulta titolare di azioni ordinarie.