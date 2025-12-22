Milano 15:32
Innovatec, Paola Cargnino nuova Investor Relator

Finanza
(Teleborsa) - Il Cda di Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'Efficienza Energetica & Rinnovabili, ha nominato Paola Cargnino come nuovo Investor Relator di Innovatec, che sostituisce Raffaele Vanni, che continuerà il suo percorso professionale all'interno del Gruppo nel ruolo di CFO.

Paola Cargnino, avrà la responsabilità di seguire i rapporti con gli investitori e con il mercato ed è attualmente responsabile dell'amministrazione, finanza e controllo di Innovatec, con una pluriennale esperienza nel settore delle multiutilities. Cargnino non risulta titolare di azioni ordinarie.
