Tavares, Stellantis produrrà 12 auto elettriche in Francia

(Teleborsa) - "Il nostro impegno per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio nel 2038, prima di tutti i nostri concorrenti, va a beneficio della Francia, dove siamo e continueremo a essere il leader commerciale e industriale con 12 modelli elettrici Stellantis prodotti con orgoglio e passione dai nostri dipendenti nei nostri 12 stabilimenti di montaggio e produzione di componenti", ha dichiaratoal Salone dell'Auto di Parigi."Scegliendo di produrre le future Peugeot e-308 ed e-408 nel nostro sito di Mulhouse, Stellantis conferma che sta dando a ciascuno dei suoi siti industriali francesi un futuro per l'era del postcombustione, grazie a un approccio lungimirante basato sulla cocostruzione con le nostre parti sociali" - ha aggiunto il top manager.Nel dettaglio Stellantis produrrà in Francia un totale di 12 veicoli elettrici a batteria (Bev) in cinque stabilimenti entro il 2024, con una capacità produttiva di un milione di veicoli. Inoltre, i principali componenti elettrici (motori elettrici, cambi e-Dct e batterie) saranno prodotti in sette siti in Francia utilizzando tecnologie francesi.